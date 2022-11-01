Каменский: Гусев хотел доказать, что ещё может сыграть в НХЛ. Никита точно поможет СКА

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский верит, что нападающий СКА Никита Гусев ещё может проявить себя в НХЛ.
«То, что Гусев поможет СКА и это игрок, который доказал, что умеет играть, это точно. Наверное, у него были свои амбиции: хотел доказать, что ещё в НХЛ может сыграть. Это нормальное явление для каждого спортсмена.
Верю ли, что Гусев ещё вернётся в НХЛ? Всё будет зависеть от него: от его желания и от игры. Если он заинтересует клуб НХЛ, то конечно. Всё зависит от самого хоккеиста», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня Гусев подписал двухлетний контракт с питерским СКА. 30-летний нападающий за карьеру в НХЛ провёл 97 матчей, в которых набрал 54 (17+37) очка и записал на свой счёт показатель полезности «-27».
- 1 ноября 2022
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