Бывший защитник «Спартака», белорусский тафгай Олег Евенко стал скаутом клуба НХЛ

Бывший защитник «Спартака», «Трактора» и минского «Динамо» Олег Евенко стал скаутом клуба НХЛ «Флорида Пантерз», сообщает «Белорусский хоккей».

Экс-защитник сборной Беларуси в медиагайде клуба НХЛ указан как скаут по Европе. Официально 31-летний хоккеист не объявлял о завершении игровой карьеры.

Всего в КХЛ на счету Евенко 162 игры, в которых он набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. В первую очередь защитник был известен своим жёстким стилем игры и несколькими яркими драками с сильными оппонентами. За карьеру в КХЛ двухметровый защитник набрал 257 штрафных минут.

Евенко имеет опыт игры в АХЛ, где провёл 130 матчей и набрал 13 (1+12) очков. Во второй по силе лиге Северной Америки белорус отметился 335 минутами штрафного времени.