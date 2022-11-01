«Почитал новости и был шокирован». Форвард «Колорадо» Мальцев — о критике Знарка в прессе

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев рассказал, как клуб готовится к матчам в рамках NHL Global Series в Финляндии и сообщил, что был шокирован критикой главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка в российской прессе.
«Второй день в Финляндии, сегодня потренировались с утра. По видосу, который снял Влад Гавриков, видно, что я явно не в своей тарелке. Джет лаг действительно накрыл, но это пройдёт. После льда восстановление – поехали в сауну. В ту же, где когда-то уже были со СКА.
Особого ажиотажа вокруг матчей пока не видел. Наверное, потому что мы прилетели не в центральный аэропорт, а для специальных делегаций. Первая игра в пятницу, билетов, как нам сказали, давно нет. Так что событие для Финляндии явно будет большим.
Почитал новости на наших сайтах и был шокирован. Олег Валерьевич – классный тренер. Вряд ли ему, конечно, нужно моё подтверждение, но странно видеть такие заголовки», — написал хоккеист в своём телеграм-канале.
Мальцев выступал под руководством Знарка в составе питерского СКА в сезоне-2017/2018. «Колорадо Эвеланш» 4 и 5 ноября проведут матчи регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» в Тампере (Финляндия).
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