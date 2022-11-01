Стали известны составы команд на матч «Ак Барс» — ЦСКА, Радулов сыграет

Сегодня в Казани в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ состоится один из центральных матчей дня. «Ак Барс» примет ЦСКА в 19:00 мск.

В состав «Ак Барса» вернулся форвард Александр Радулов. Он сыграет в третьем звене с Артёмом Галимовым и Ильёй Сафоновым.

Полностью состав казанцев выглядит следующим образом:

Мифтахов (Билялов);



Кагарлицкий – Шипачёв – Воронков, Войнов – Евсеев;

Галиев – Семёнов – Петров, Хафизуллин – Хенкель;

Галимов – Сафонов – Радулов, Лямкин – Адамчук;

Лукоянов – Бурмистров – Глухов, Быков – Юдин.

Состав ЦСКА на матч выглядит так:

Вратари: Рейдеборн (Скотников);

Слепышев — Светлаков — Плотников, Нестеров — Дыбленко;

Окулов — Каменев — Мамин, Классон — Сергеев;

Абрамов — Григоренко — Соркин, Диц — Провольнев;

Юртайкин — Панкратов — Полтапов, Мингачёв — Дуда.

«Ак Барс» перед началом встречи занимает шестое место в Восточной конференции. В активе казанской команды 24 очка в 23 матчах. ЦСКА – второй на Западе. Московский клуб имеет в своём активе 35 очков в 23 играх.