Стали известны составы команд на матч «Ак Барс» — ЦСКА, Радулов сыграет

Сегодня в Казани в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ состоится один из центральных матчей дня. «Ак Барс» примет ЦСКА в 19:00 мск.
В состав «Ак Барса» вернулся форвард Александр Радулов. Он сыграет в третьем звене с Артёмом Галимовым и Ильёй Сафоновым.
Полностью состав казанцев выглядит следующим образом:
Мифтахов (Билялов);
Кагарлицкий – Шипачёв – Воронков, Войнов – Евсеев;
Галиев – Семёнов – Петров, Хафизуллин – Хенкель;
Галимов – Сафонов – Радулов, Лямкин – Адамчук;
Лукоянов – Бурмистров – Глухов, Быков – Юдин.
Состав ЦСКА на матч выглядит так:
Вратари: Рейдеборн (Скотников);
Слепышев — Светлаков — Плотников, Нестеров — Дыбленко;
Окулов — Каменев — Мамин, Классон — Сергеев;
Абрамов — Григоренко — Соркин, Диц — Провольнев;
Юртайкин — Панкратов — Полтапов, Мингачёв — Дуда.
«Ак Барс» перед началом встречи занимает шестое место в Восточной конференции. В активе казанской команды 24 очка в 23 матчах. ЦСКА – второй на Западе. Московский клуб имеет в своём активе 35 очков в 23 играх.
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