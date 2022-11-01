Алексей Кручинин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Торпедо» в КХЛ
Поделиться
В эти минуты в Балашихе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витзяь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, счёт 1:1.
На девятой секунде счёт в матче открыл нападающий гостей Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. Таким образом, Кручинин установил рекорд клуба как автор самой быстрой шайбы «Торпедо» в КХЛ. Он превзошёл достижение Павла Брендла (00:11), которое было установлено 14 лет назад – 30 октября 2008 года.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Торпедо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» расположился на шестом месте в таблице Запада.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
20:33
-
20:23
-
20:12
-
19:54
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
18:37
-
18:15
-
17:52
-
17:32
-
17:23
-
16:44
-
16:26
-
16:11
-
15:46
-
15:11
-
14:43
-
14:10
-
14:00
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:01
-
11:54
-
11:40
-
11:06
-
10:55
-
10:49
-
10:41
-
10:35
Партнерский контент