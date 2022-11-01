Алексей Кручинин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Торпедо» в КХЛ

В эти минуты в Балашихе проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витзяь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт первый период, счёт 1:1.

На девятой секунде счёт в матче открыл нападающий гостей Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. Таким образом, Кручинин установил рекорд клуба как автор самой быстрой шайбы «Торпедо» в КХЛ. Он превзошёл достижение Павла Брендла (00:11), которое было установлено 14 лет назад – 30 октября 2008 года.

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«Торпедо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» расположился на шестом месте в таблице Запада.