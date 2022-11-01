Тренер «Сибири» Мартемьянов — о матче с «Барысом»: есть претензии к отдельным игрокам

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (1:3) и рассказал, что некоторых игроков сибирского клуба может не быть в составе на следующие матчи.

Равный матч, но команда соперника больше хотела, у них было больше страсти на льду, самоотдача сумасшедшая. Как итог – они добились, чего хотели. У меня есть претензии к отдельным игрокам. На следующий матч они могут в состав не попасть. А так по содержанию матча вроде бы всё нормально, но очков нет, а значит, плохо.

Согласен ли с тем, что сейчас нет необходимости смотреть в турнирную таблицу, а надо работать над качеством игры? Над качеством игры всегда надо работать. Я в таблицу иногда заглядываю, если честно. Это дело надо контролировать, чемпионат такой, необычный, очень плотный. На восстановление практически нет времени, парням нужно в тонусе себя держать и нам стараться это делать. Есть моменты, где надо активно сыграть, а где-то — от обороны. Надо дифференцированно подходить к каждому моменту.

Есть ли шансы выиграть конференцию? Мы так далеко не заглядываем, от матча к матчу идём. У нас сейчас выездная серия очень тяжёлая, тяжёлый ноябрьский календарь. Четыре матча с основными конкурентами по Восточной конференции. Цели амбициозные хорошо ставить, но надо реально подходить к делу.

Сегодня в старте вышло звено Основина, а уже в игре я убрал Шенфельда от Пьянова и Шарова, с чем связаны эти перестановки? Я считаю, что первое звено, которое мы сформировали, оно на ходу, ребята мощные, в последних матчах они показывали очень хороший хоккей и достойны выходить первыми, игрой их доволен, но прибавлять им надо ещё. Что касается перестановок третьего звена — встряхнуть надо было команду. Сегодня Антон очень хорошо выглядел. Бывают такие моменты, что делаешь перестановку и команда встряхивается, немного по-другому реагирует. Но сегодня не сработало.

Можно ли сказать, что у Шенфельда есть «химия» с Овчинниковым? У Овчинникова со многими она есть. Будем думать дальше по составу, изменения будут однозначно», — приводит слова Мартемьянова сайт «Сибири».

После поражения новосибирцы занимают четвёртую строчку в таблице Восточной конференции, «Барыс» же поднялся на шестое место в таблице Востока.