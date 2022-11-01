Гатиятулин: не самая зрелищная игра «Трактора»? Важен результат

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ) и рассказал о том, в чём необходимо прибавить челябинскому клубу.

«Пятый матч через день – было видно, что не хватало свежести. В завершении и в большинстве не хватало концентрации. Технические моменты страдали, не могли в зоне закрепиться и создать. В каждой игре важен результат. Важные два очка. Ребята молодцы – на характере выполняли задание, в обороне неплохо сыграли. Ошибки, которые были, подчистил Илья. Молодцы, что победили.

Много большинства, но мало бросков и нет голов. В чём причина? Возможно, усталость накопилась. Начали немного по-другому играть, не так, как договаривались. Это отразилось. Поправим и разберём эти моменты. Завтра у ребят выходной, потом тренировка и уже следующий матч.

Как оценю игру Никиты Тертышного? Отсутствие шайб давит на него. Разговариваем, объясняем, что нужно сконцентрироваться на игровом процессе. Важны очки каждого хоккеиста, но важнее, когда команда набирает очки. Через работу всё придет. Моменты есть – это самое главное.

Есть ли проблема с тем, что не хватает свежести? У всех календарь одинаковый. После выходного больше движения, когда игры через день, то усталость накапливается. Появляется технический брак, медленнее двигаемся. На первое место выходит восстановление, чем мы завтра и займёмся.

Отсутствие ноябрьской паузы как-то меняет план подготовки? Такого опыта нет. В ручном режиме будем всё смотреть. Находимся с медицинским штабом в контакте. Они наблюдают. Очень много внимания уделяем восстановлению.

Чем могу объяснить такую не самую зрелищную игру? Важен результат. Концентрируемся на строгой игре в обороне. Сейчас большинство команд так играют. Голы даются непросто, тяжело отыгрываться. Стараемся правильно играть в обороне и использовать моменты в атаке. Пока с реализацией проблемы.

В чём нужно добавить команде? В обороне и, конечно, в реализации при игре в равных составах и большинстве», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

«Трактор» после победы поднялся на седьмую строчку в таблице Восточной конференции, имея 25 очков в активе.