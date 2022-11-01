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«Витязь» потерпел седьмое поражение в восьми матчах, уступив дома «Торпедо»

«Витязь» потерпел седьмое поражение в восьми матчах, уступив дома «Торпедо»
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В Балашихе прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал нижегородское «Торпедо». Победу со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) одержали гости.

На девятой секунде матча счёт открыл форвард Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова. На 10-й минуте первого периода защитник хозяев Артём Бородкин с передач Жереми Руа и Ивана Ежова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Егор Виноградов с передач Кирилла Воронина и Глеба Иванова.

На последней минуте второго периода третью шайбу в ворота хозяев забросил Александр Дарьин с передач Егора Виноградова и Владислава Фирстова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Кручинин (Коваленко, Конюшков) – 00:09 (5x5)   1:1 Бородкин (Руа, Ежов) – 09:49 (4x5)   1:2 Виноградов (Воронин, Иванов) – 16:44 (5x5)   1:3 Дарьин (Виноградов, Фирстов) – 39:15 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Витязь» проведёт с «Трактором» в гостях 4 ноября. «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» дома 5 ноября.

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