ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Ак Барс» в гостях

В Казани состоялся один из центральных матчей дня, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали гости.

За 18 секунд до конца первого периода счёт в матче открыл форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.

За 12 секунд до конца второго периода восстановил равенство в счёте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На пятой минуте третьего периода армейцев вывел вперёд защитник Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Сергея Плотникова. На 13-й минуте третьего периода счёт сделал равным нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Форвард ЦСКА Максим Мамин с передач Даррена Дица и Константина Окулова на 17-й минуте третьего периода вывел армейцев вперёд.

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Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 3 ноября. ЦСКА в это же день встретится на выезде с «Нефтехимиком».