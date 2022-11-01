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ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Ак Барс» в гостях

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Ак Барс» в гостях
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В Казани состоялся один из центральных матчей дня, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали гости.

За 18 секунд до конца первого периода счёт в матче открыл форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.

За 12 секунд до конца второго периода восстановил равенство в счёте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.

На пятой минуте третьего периода армейцев вывел вперёд защитник Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Сергея Плотникова. На 13-й минуте третьего периода счёт сделал равным нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Форвард ЦСКА Максим Мамин с передач Даррена Дица и Константина Окулова на 17-й минуте третьего периода вывел армейцев вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв) – 19:42 (5x4)   1:1 Светлаков (Григоренко, Нестеров) – 39:48 (5x4)   1:2 Нестеров (Слепышев, Плотников) – 44:41 (5x5)   2:2 Сафонов (А. Радулов, Войнов) – 52:03 (5x5)   2:3 Мамин (Диц, Окулов) – 56:01 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 3 ноября. ЦСКА в это же день встретится на выезде с «Нефтехимиком».

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