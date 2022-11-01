ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Ак Барс» в гостях

В Казани состоялся один из центральных матчей дня, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали гости.
За 18 секунд до конца первого периода счёт в матче открыл форвард казанцев Дмитрий Кагарлицкий с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва.
За 12 секунд до конца второго периода восстановил равенство в счёте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков с передач Михаила Григоренко и Никиты Нестерова.
На пятой минуте третьего периода армейцев вывел вперёд защитник Никита Нестеров с передач Антона Слепышева и Сергея Плотникова. На 13-й минуте третьего периода счёт сделал равным нападающий казанцев Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Форвард ЦСКА Максим Мамин с передач Даррена Дица и Константина Окулова на 17-й минуте третьего периода вывел армейцев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 3 ноября. ЦСКА в это же день встретится на выезде с «Нефтехимиком».
- 1 ноября 2022
-
22:13
-
22:08
-
22:00
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:20
-
21:10
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:12
-
19:54
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
19:11
-
18:37
-
18:15
-
17:52
-
17:32
-
17:23
-
16:44
-
16:26
-
16:11
-
15:46
-
15:11
-
14:43
-
14:10
-
14:00
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00