Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Авангарду»

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Авангарду»
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий омичей Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Алексея Береглазова. На 15-й минуте счёт удвоил Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Алекса Бродхёрста.
На шестой минуте второго периода нападающий москвичей Роман Старченко с передач Андрея Локтионова и Джоуи Кина одну шайбу отыграл.

Владимир Жарков с передачи Арсения Грицюка на второй минуте третьего периода сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Спустя шесть минут вторую шайбу «Спартака» забросил Дмитрий Вишневский с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.

Окончательный счёт в матче установил нападающий «Авангарда» Павел Дедунов, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Найт (Ткачёв, Береглазов) – 02:59 (5x4)   0:2 Ткачёв (Буше, Бродхёрст) – 14:56 (5x4)   1:2 Старченко (Локтионов, Кин) – 25:41 (4x4)   1:3 Жарков (Грицюк) – 41:49 (5x5)   2:3 Вишневский (Локтионов, Хохлачёв) – 47:29 (5x5)   2:4 Дедунов (Шарипзянов, Жарков) – 59:12 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Спартак» проведёт дома с «Куньлунем» 4 ноября. «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь» 3 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022