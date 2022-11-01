«Спартак» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Авангарду»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт открыл нападающий омичей Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Алексея Береглазова. На 15-й минуте счёт удвоил Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Алекса Бродхёрста.

На шестой минуте второго периода нападающий москвичей Роман Старченко с передач Андрея Локтионова и Джоуи Кина одну шайбу отыграл.

Владимир Жарков с передачи Арсения Грицюка на второй минуте третьего периода сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Спустя шесть минут вторую шайбу «Спартака» забросил Дмитрий Вишневский с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.

Окончательный счёт в матче установил нападающий «Авангарда» Павел Дедунов, забив в пустые ворота.

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Следующий матч «Спартак» проведёт дома с «Куньлунем» 4 ноября. «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь» 3 ноября.