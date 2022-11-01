«Ак Барс» после 10-го поражения в 12 матчах выбыл из зоны плей-офф

В Казани состоялся один из центральных матчей дня, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) одержали москвичи.

Для казанского клуба это поражение стало 10-м в 12 сыгранных матчах. «Ак Барс» за это время победил только «Металлург» (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (5:2). Подопечные Олега Знарка выбыли из зоны плей-офф и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 24 матчей набрав 24 очка.

Вернувшийся в состав форвард «Ак Барса» Александр Радулов в матче с ЦСКА отдал одну результативную передачу в моменте с заброшенной шайбой Ильи Сафонова.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома. В «зелёном дерби» казанцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 3 ноября.