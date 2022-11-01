Главный тренер «Ак Барса» Знарок: жалко, что игру отдали, команда была настроена на победу

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:3) и объяснил причины голов с пятака казанцев.

«Жалко, что игру отдали. Команда была настроена на победу.



Не можем играть правильно все три периода? Да нет, всё шло из индивидуальных ошибок, одна ошибка произошла — и как ком всё наваливается.



С ЦСКА пока на разных этажах? Я бы не сказал.



Последствия для игроков после удалений? Штрафы, естественно. Мы надеялись сегодня побольше поиграть в большинстве.



Два гола с пятака, как и в игре с «СЮ»? Они в меньшинстве. Это индивидуальные ошибки, как и в игре с Уфой. Надо разбирать эти ошибки, мы разбираем, показываем», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Для казанского клуба это поражение стало 10-м в 12 сыгранных матчах. Подопечные Знарка выбыли из зоны плей-офф и располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.