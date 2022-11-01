Кравец — о восстановлении Якупова: завяжем ему шнурки, привяжем гири и заставим бегать

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец объяснил причины провала во втором периоде в матче со «Спартаком» (4:2) и рассказал о восстановлении нападающего «ястребов» Наиля Якупова.

«Причины провала второго периода? Команда была готова, просто некоторые игроки не выполнили задание. Знаете, они подумали, что они считают по-другому и поэтому могут сыграть по-другому. Здесь чисто психология, но с опытом приходит, что когда один раз накажут, то потом так уже не делаешь.



Якупов уже вышел тренироваться, ему сняли швы со сломанного пальца. Как вернёмся домой, он выйдет на лёд, мы завяжем ему шнурки, привяжем гири и заставим бегать», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Якупов в текущем сезоне сыграл за омичей 14 игр, в которых набрал шесть (4+2) очков.