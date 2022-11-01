Главный тренер «Витязя»: сегодня не все у нас были в одной лодке

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) и рассказал о состоянии команды после гола, пропущенного на девятой секунде матча.
«Сегодня нам в актив можно занести то, что боролись до конца и старались выправить ситуацию. Не все услышали те требования, которые мы давали перед игрой. «Торпедо» — интересная команда. Предупреждали своих, что соперник не даст играть спокойно, заставит играть быстро. В таких играх нужно быть единым целым, но сегодня не все у нас были в одной лодке.
Гол на первых секундах? Оказались в лёгком нокауте. Нельзя давать сопернику начинать так матч. Глупейшие ошибки привели к этому голу. Ненужных ошибок мы допустили сегодня очень много — из-за этого потратили много энергии. В третьем периоде нам не хватило агрессии, не хватало броска, искали лишнюю передачу. А когда проигрываешь — каждый бросок важен. Гол Бородкина? Молодец, исполнил на сто процентов!» — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.
Следующий матч «Витязь» проведёт с «Трактором» в гостях 4 ноября.
- 1 ноября 2022
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