Бродхёрст врезался в судью, пират требовал шайбу. Фото победы «Авангарда»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) одержали гости.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2).



«Мы знали, что «Спартак» непростой соперник, агрессивный, быстрый, хорошо играет в нападении. Делали акцент на второй период, к сожалению, именно его неудачно провели. А первый и третий период — хорошая игра, хорошая дисциплина. В обороне были погрешности, но вратарь подвыручил. Естественно, было тяжело, но выстояли и победили, едем домой», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

