Бродхёрст врезался в судью, пират требовал шайбу. Фото победы «Авангарда»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) одержали гости.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2).
«Мы знали, что «Спартак» непростой соперник, агрессивный, быстрый, хорошо играет в нападении. Делали акцент на второй период, к сожалению, именно его неудачно провели. А первый и третий период — хорошая игра, хорошая дисциплина. В обороне были погрешности, но вратарь подвыручил. Естественно, было тяжело, но выстояли и победили, едем домой», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 2 ноября 2022
-
09:35
-
09:34
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:37
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:21
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30