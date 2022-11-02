Овечкин вплотную приблизился к Оутсу по набранным очкам за карьеру в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к тому, чтобы сравняться по очкам за карьеру в НХЛ с легендарным канадским нападающим Адамом Оутсом, уже возглавлявшим «столичных» с 2012 по 2014 год.

Благодаря результативной передаче на Маркуса Юханссона в домашней игре с «Вегас Голден Найтс» (идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0) на счету Овечкина стало 1419 (785+634) очков в 1285 встречах. По этому показателю Александр занимает 20-е место в истории НХЛ. У Оутса же, идущего 19-м, 1420 (341+1079) результативных действий в 1337 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин набрал уже девятое (5+4) очко в 11 матчах, заработав показатель полезности «-7» при четырёх минутах штрафного времени.