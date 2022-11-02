Евгений Малкин сравнял счёт в матче с «Бостоном»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Бостоном», который в эти минуты проходит на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены». На момент подготовки новости идёт второй период, счёт – 2:2.
Уже на исходе 30-й секунды игры Сидни Кросби вывел свою команду вперёд, на что по ходу первого периода хоккеисты «Бостон Брюинз» ответили дважды: на 6-й минуте отличился Чарли Койл, а на 14-й – Якуб Лауко. А в начале второго периода Пьер-Оливье Жозеф вместо броска отдал пас Малкину, который с близкого расстояния переправил шайбу в ворота.
ВИДЕО.
Таким образом Малкин набрал девятое очко в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. У него пять голов и четыре результативных передачи. Два очка за одну игру ему удалось набрать только один раз – 18 октября с «Монреалем». Также он забросил шайбы в матчах с «Аризоной» и «Калгари».
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