Вышедший на замену голкипер «Бостона» травмировался в столкновении с капитаном команды

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
Примечательно, что на 32-й минуте матча в составе «Бостона» произошла замена вратаря — вместо пропустившего пять шайб Линуса Улльмарка в воротах «мишек» появился Джереми Свейман. Однако американский голкипер в этом матче отыграл всего 14 минут, после чего был вынужден обратно уступить Улльмарку место в воротах.
В начале третьего периода капитан «Бостона» Патрис Бержерон потерял равновесие и жёстко влетел в собственного голкипера, нанеся ему повреждение. Свейман отправился в раздевалку и не смог вернуться в игру, а вышедший на замену Улльмарк больше уже не пропускал.
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