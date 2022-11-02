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«Калгари» уступил «Сиэтлу», ведя в счёте 4:2. У Никиты Задорова один гол

«Калгари» уступил «Сиэтлу», ведя в счёте 4:2. У Никиты Задорова один гол
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой гостей со счётом 5:4. Примечательно, что хозяева упустили победу, ведя по ходу игры 4:2.

Уже на 15-й минуте первого периода защитник гостей Суси Карсон вывел свою команду вперёд. Ему ассистировали Андре Бураковски и Оливер Бьёркстранд. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров с передач Тайлера Тоффоли и Элиаса Линдхольма сумел восстановить равновесие на табло, забросив шайбу в ворота Кристофера Гибсона.

Позже у хозяев забивали Назем Кадри, Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис. А у гостей отличились Карсон Суси, Морган Гики, Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Суси (Бураковски, Бьёркстранд) – 14:58 (5x5)   1:1 Задоров (Тоффоли, Линдхольм) – 26:28 (5x5)   2:1 Кадри (Уигар, Танев) – 28:14 (5x5)   2:2 Гики (Олексяк) – 33:10 (5x5)   3:2 Тоффоли (Линдхольм) – 41:34 (5x5)   4:2 Льюис (Ритчи) – 41:51 (5x5)   4:3 Спронг (Веннберг, Бьёркстранд) – 48:31 (5x4)   4:4 Гурд – 51:26 (4x5)   4:5 Бенирс (Эберле) – 53:26 (5x5)
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