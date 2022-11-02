«Калгари» уступил «Сиэтлу», ведя в счёте 4:2. У Никиты Задорова один гол

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой гостей со счётом 5:4. Примечательно, что хозяева упустили победу, ведя по ходу игры 4:2.



Уже на 15-й минуте первого периода защитник гостей Суси Карсон вывел свою команду вперёд. Ему ассистировали Андре Бураковски и Оливер Бьёркстранд. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров с передач Тайлера Тоффоли и Элиаса Линдхольма сумел восстановить равновесие на табло, забросив шайбу в ворота Кристофера Гибсона.



Позже у хозяев забивали Назем Кадри, Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис. А у гостей отличились Карсон Суси, Морган Гики, Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс.