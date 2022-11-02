Защитник «Калгари» Никита Задоров подрался с Джейми Олексяком. Видео

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой гостей со счётом 5:4. Примечательно, что хозяева упустили победу, ведя по ходу игры 4:2.

Российский защитник «огоньков» Никита Задоров в этом матче был близок к оформлению хет-трика Горди Хоу. На 16-й минуте встречи россиянин подрался с защитником «Сиэтла» Джейми Олексяком, а спустя 10 минут отметился заброшенной шайбой в ворота американского голкипера «кракенов» Джоуи Даккорда. Однако сделать результативную передачу у Задорова сегодня не получилось, поэтому хет-трик Хоу оформлен не был.

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