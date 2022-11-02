Карлссон оформил первый хет-трик в НХЛ
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон впервые в карьере оформил хет-трик в матче НХЛ. Шведский хоккеист набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой «Анахайма» со счётом 6:5 Б.
По итогам матча Карлссон был признан первой звездой матча. Кроме того, он стал вторым в истории защитником клуба, который оформил хет-трик. Ранее это сделал Брент Бёрнс.
Карлссон, благодаря этому хет-трику, поднялся на второе место в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил уже 9-ю шайбу. Карлссон отстаёт от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на одну шайбу. В общей сложности Карлссон набрал 15 (9+6) очков в 12 матчах нынешнего сезона.
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