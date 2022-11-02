Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карлссон оформил первый хет-трик в НХЛ

Карлссон оформил первый хет-трик в НХЛ
Комментарии

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон впервые в карьере оформил хет-трик в матче НХЛ. Шведский хоккеист набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой «Анахайма» со счётом 6:5 Б.

По итогам матча Карлссон был признан первой звездой матча. Кроме того, он стал вторым в истории защитником клуба, который оформил хет-трик. Ранее это сделал Брент Бёрнс.

Карлссон, благодаря этому хет-трику, поднялся на второе место в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил уже 9-ю шайбу. Карлссон отстаёт от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на одну шайбу. В общей сложности Карлссон набрал 15 (9+6) очков в 12 матчах нынешнего сезона.

Новость по теме
«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022