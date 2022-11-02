Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ, Капризов — третьей
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Пресс-служба НХЛ назвала трёх звёзд по итогам минувшего игрового дня. В тройку лучших игроков вошли сразу два россиянина.
Третьим стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1) он оформил дубль. Капризов вышел на третье место в списке лучших снайперов сезона в НХЛ. Россиянин забросил свою восьмую шайбу в нынешнем сезоне. Он делит третье место с несколькими игроками.
Второе место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3) российский форвард забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи.
Первой звездой игрового дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:4) он набрал 5 (1+4) очков.
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