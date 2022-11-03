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Уилсон: не думаю, что вернусь играть домой. Хоккей в России — как глоток свежего воздуха

Уилсон: не думаю, что вернусь играть домой. Хоккей в России — как глоток свежего воздуха
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Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Скотт Уилсон высказался о переезде в Россию.

«Я подписался с «Шарлотт», фарм-клубом «Флориды», и мы с семьёй уже искали дом там. Потом появился вариант с КХЛ, тогда я стал звонить и писать многим легионерам отсюда, и ни один не сказал, что ему тут не нравится. Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я всё ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал. Обсудил с семьёй и принял решение. Очень рад, что решил поехать в КХЛ.

Не думаю, что я вернусь [играть домой], потому что здесь всё отлично. И с точки зрения хоккея, и с точки зрения быта всё здорово, как глоток свежего воздуха. Постараюсь играть здесь как можно дольше», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:

«Всё ждал, скажут ли легионеры, что им не нравится в России». Интервью с канадцем из КХЛ «Всё ждал, скажут ли легионеры, что им не нравится в России». Интервью с канадцем из КХЛ
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