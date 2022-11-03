Уилсон: не ожидал, что в России такая еда. Ни разу не было, чтобы что-то не понравилось

Нападающий «Витязя», обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Скотт Уилсон рассказал о местах в Москве, которые ему нравятся.
«Уже освоился на новом месте, несколько недель назад все переехали в квартиры, а до этого жили в отеле. Живу в приятном районе в Москве, всё необходимое в пешей доступности. Но мы особо никуда не ходим, только на арену.
Рестораны потрясающие. Не ожидал, что будет такая еда. В Москве все рестораны отличные, выделю стейкхаус на Патриарших прудах и греческий ресторан «Ева». Думаю, ещё ни разу не было такого, чтобы мне что-то не понравилось. Дома подают огромные порции, а здесь ты можешь заказать много небольших блюд, которые не только полезнее, но и вкуснее», — сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полностью интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:
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