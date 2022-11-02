Никита Гусев сыграет первый матч после возвращения в СКА с «Сочи»

СКА и «Сочи» объявили составы на очный матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что в заявку «Сочи» попал голкипер Михаил Бердин, который ранее принадлежал санкт-петербургскому клубу. Кроме того, в состав СКА попал нападающий Никита Гусев, который проведёт первый матч после возвращения в клуб.

СКА:

Самонов (Иванов).

Грант — Фальковский, Яшкин — Воробьёв — Гусев;

Рукавишников — Ожиганов, Глотов — Хайруллин — Жафяров;

Педан — Пашнин, Бардаков — Хуснутдинов — Зыков;

Пыленков, Демидов — Кетов — Цицюра; Моисеев.

«Сочи»:

Третьяк (Бердин).

Пивцакин — Гормли, Бабенко — Завгородний — Алтыбармакян;

Новиков — Морроу, Тянулин — Гараев — Хафизов;

Александров — Крощинский, Попугаев — Стальнов — Феоктистов;

Юзбашян, Ярулин — Авершин — Попов; Николаев.