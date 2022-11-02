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СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
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Никита Гусев сыграет первый матч после возвращения в СКА с «Сочи»

Никита Гусев сыграет первый матч после возвращения в СКА с «Сочи»
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СКА и «Сочи» объявили составы на очный матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что в заявку «Сочи» попал голкипер Михаил Бердин, который ранее принадлежал санкт-петербургскому клубу. Кроме того, в состав СКА попал нападающий Никита Гусев, который проведёт первый матч после возвращения в клуб.

СКА:

Самонов (Иванов).
Грант — Фальковский, Яшкин — Воробьёв — Гусев;
Рукавишников — Ожиганов, Глотов — Хайруллин — Жафяров;
Педан — Пашнин, Бардаков — Хуснутдинов — Зыков;
Пыленков, Демидов — Кетов — Цицюра; Моисеев.

«Сочи»:

Третьяк (Бердин).
Пивцакин — Гормли, Бабенко — Завгородний — Алтыбармакян;
Новиков — Морроу, Тянулин — Гараев — Хафизов;
Александров — Крощинский, Попугаев — Стальнов — Феоктистов;
Юзбашян, Ярулин — Авершин — Попов; Николаев.

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