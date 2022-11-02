Василевский совершил невероятный сейв после выхода «два в ноль» в матче с «Оттавой»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил невероятное спасение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Оттавой Сенаторз» (4:3).
В конце второго периода встречи Алекс Дебринкэт перехватил шайбу и отдал передачу Дрейку Батерсону. Нападающий убежал с Тимом Штюцле «два в ноль» против Василевского, сделал пас немецкому форварду, а тот вернул канадцу, который бросал уже в пустые ворота. Российский вратарь отставил щиток и спас команду.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Напомним, в ночь с 1 на 2 октября завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли одержал победу со счётом 4:3.
- 2 ноября 2022
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