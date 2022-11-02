После броска Овечкина клюшка защитника «Вегаса» сломалась, разлетевшись в разные стороны

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог принести победу «столичным» на последних минутах встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Вегас Голден Найтс».

На 57-й минуте капитан «Кэпс» получил шайбу на любимом левом фланге атаки и бросил в касание. На пути появился защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело, подставивший клюшку. Шайба попала как раз в неё. После этого клюшка сломалась, разлетевшись в обе стороны.

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Напомним, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Основное время завершилось вничью 2:2, а на 95-й секунде овертайма гости оформили победную шайбу.