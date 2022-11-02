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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и за секунду до конца матча вырвало победу у «Куньлуня»

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и за секунду до конца матча вырвало победу у «Куньлуня»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Лесли (Ип) – 03:01 (5x4)   2:0 Фу (Лесли, Родевальд) – 10:02 (5x4)   2:1 Душак (Варфоломеев, Мосалёв) – 13:08 (5x5)   2:2 Мороз (Пакетт, Спунер) – 18:37 (5x5)   2:3 Мартынов – 59:59 (4x5)

На четвёртой минуте Зак Лесли с передачи Брэндона Ипа вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Паркер Фу реализовал большинство — 2:0. На 14-й минуте Джозеф Душак отыграл одну шайбу. На 19-й минуте Вадим Мороз сравнял счёт. За секунду до конца встречи Игорь Мартынов вырвал победу в матче.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 7 ноября в Мытищах сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Динамо» 6 ноября в Минске примет ХК «Сочи».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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