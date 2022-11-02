Минское «Динамо» отыгралось с 0:2 и за секунду до конца матча вырвало победу у «Куньлуня»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте Зак Лесли с передачи Брэндона Ипа вывел китайскую команду вперёд. На 11-й минуте Паркер Фу реализовал большинство — 2:0. На 14-й минуте Джозеф Душак отыграл одну шайбу. На 19-й минуте Вадим Мороз сравнял счёт. За секунду до конца встречи Игорь Мартынов вырвал победу в матче.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 7 ноября в Мытищах сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Динамо» 6 ноября в Минске примет ХК «Сочи».