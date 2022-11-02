Два очка Гусева помогли СКА одержать восьмую победу подряд в матче с «Сочи»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).
На пятой минуте Никита Феоктистов с передачи Никиты Попугаева вывел гостей вперёд. На 18-й минуте Андрей Педан сравнял счёт. В конце второго периода Андрей Алтыбармакян после паса Брэндона Гормли во второй раз поразил ворота СКА. На 42-й минуте Степан Фальковский сделал счёт 2:2, ему помог забить Никита Гусев. На 52-й минуте Марат Хуснутдинов с передачи Игоря Ожиганова вывел СКА вперёд. Через полторы минуты Никита Гусев с передачи Даниила Пыленкова забил первый гол после возвращения в клуб. На 56-й минуте Василий Глотов реализовал большинство.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 4 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Северсталью». СКА примет «Металлург».
- 2 ноября 2022
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