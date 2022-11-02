Видео первого гола Гусева после возвращения в СКА

Нападающий СКА Никита Гусев отпраздновал возвращение в санкт-петербургский клуб голом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи».

На 53-й минуте при счёте 3:2 в пользу СКА нападающий на левом фланге атаки выцеливал передачу на Дмитрия Яшкина. Гусев сделал резкий пас, однако защитник «Сочи» Юрий Александров прервал его. Сделал это хоккеист, правда, неудачно — шайба отскочила прямо в ворота. Гол был засчитан на Никиту.

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Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).