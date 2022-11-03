Аскаров одержал победу в третьем матче АХЛ подряд

Голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров победил в третьем матче Американской хоккейной лиги подряд после двух поражений на старте сезона. Аскаров с «Милуоки Адмиралз» одержал победу над «Рокфорд Айсхогс» – 6:3. Российский голкипер отразил 29 из 33 бросков в матче.

После пяти сыгранных игр Аскаров в среднем отражает 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,20.

20-летний российский вратарь провёл прошлый сезон в КХЛ за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.

Также в матче отличился российский нападающий «Милуоки» Егор Афанасьев. Форвард забросил одну шайбу и нанёс пять бросков.