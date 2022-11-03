Радулов перед матчем с «Салаватом» тренируется в звене с Шипачёвым

В звеньях «Ак Барса» на раскатке перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» произошли изменения, сообщает «БИЗНЕС Online».

Нападающий Александр Радулов тренируется в звене с Вадимом Шипачёвым и Станиславом Галиевым. Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок наигрывал связку Шипачёв – Радулов на предсезонных турнирах, однако в первых матчах регулярки отказался от такого сочетания.

В матче с ЦСКА (2:3) Радулов вышел в звене с Ильёй Сафоновым и Артёмом Галимовым и отметился результативной передачей, а Шипачёв играл с Дмитрием Воронковым и Дмитрием Кагарлицким.

Казанцы подходят к матчу с 10 поражениями в последних 12 играх. «Ак Барс» после поражения от ЦСКА выбыл из зоны плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.