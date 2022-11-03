Тренер «Салавата» Цулыгин: с «Ак Барсом» получается мини-плей-офф

Тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился ожиданиями перед четвёртым «зелёным дерби» с «Ак Барсом», которое начнётся сегодня, 3 ноября, в 19:00.

«Позавчера команда играла с «Амуром», уступила по буллитам. Сказалось ли это как-то на настрое перед дерби? Нет. Почему поражение должно сказаться на настрое? Мы хорошо и правильно готовимся к каждому матчу. Тем более сегодня «зелёное дерби», это всегда особенная история. Настрой боевой, ребята хотят только побеждать. Все игры выиграть невозможно, иногда складываются матчи, в которых не получается победить. Встреча с «Амуром» прошла, она в прошлом. Сейчас готовимся к «Ак Барсу», чтобы реабилитироваться перед болельщиками.



Чувствуем ли, что с каждым часом приближения матча с «Ак Барсом» появляется напряжение и дополнительная ответственность? Напряжение и ответственность есть. В таких матчах всегда чувствуем дополнительный настрой. Но излишнего давления нет.



Четвёртое «зелёное дерби» за два месяца регулярного чемпионата. Тренерскому штабу не надоело разбирать «Ак Барс»? Нам даже проще, потому что игры подряд идут. Получается мини-плей-офф. Конечно, можно подумать, что встреч многовато. Но значение дерби все понимают», – сказал Цулыгин в интервью «ГорОбзор.Ру».

«Ак Барс» после 24 игр набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 34 очками в активе расположился на втором месте в таблице Востока.