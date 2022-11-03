Капитан «Авангарда» Шарипзянов: нужно догонять, возвращаться на наше место в таблице

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов перед «сибирским дерби» с новосибирской «Сибирью» (3 ноября в 16:30) рассказал, что омский клуб ставит целью подняться в турнирной таблице как можно выше.

«Любые победы придают уверенности. Тем более нам нужно догонять, возвращаться на наше место в таблице, где мы хотим быть. Так что сейчас каждая победа важна, без разницы — на выезде или дома. Будем дальше стараться радовать наших болельщиков.

Видел ли новость, что все билеты на сегодняшнее «сибирское дерби» проданы? Да, это было понятно. Даже на «Амур» и «Адмирал» было всё распродано, так что будем выходить и стараться играть в наш лучший хоккей», — заявил Шарипзянов в интервью клубному YouTube-каналу омичей.

После 25 игр омский клуб набрал 25 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.