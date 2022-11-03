Тренер Новиков оценил, как изменился уровень вратарей в КХЛ после отъезда европейцев

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о том, как изменился уровень вратарей в КХЛ после отъезда европейцев.

«Я оценю на хорошую четвёрку. Иностранцев стало меньше, и мы каждый год теряем звёздных вратарей — Федотова вот пока потеряли, и НХЛ его не дождалась. Но всё равно нашим вратарям удаётся сражаться и играть основные роли в командах. Это подтверждается тем, что результативность нашего чемпионата, в принципе, низкая. С одной стороны, за это надо ругать нападающих, и тренеры должны с них спрашивать, чтобы не превратились в таких, как я говорю, весёлых ребят, у которых жизнь удалась. А с другой стороны, это же заслуга и вратарей, которые сражаются, не жалея себя, защищают честь команды и свою фамилию. Поэтому здесь двоякая позиция.



Хотя у нас хорошая вратарская школа и получается всё хорошо, но воспроизвести великих ребят, которые уехали в НХЛ, — это сложно. Тем не менее ребят, которые играют во внутреннем чемпионате, надо отметить. Это сильнейшая позиция в нашем хоккее», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.