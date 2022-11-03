Форвард «Сибири» Шаров: первый матч на новой арене в Омске напомнил финал МЧМ с Канадой

Нападающий «Сибири» Александр Шаров вспомнил молодёжный чемпионат мира 2015 года и поделился впечатлениями о матче-открытии новой арены в Омске с «Авангардом» (1:2).

«Молодёжный чемпионат мира — это вообще отдельная история. Помню, как перед первой игрой с Данией, которую мы с трудом обыграли по буллитам, в раздевалке играла танцевальная музыка. Потом Брагин заходит в раздевалку и говорит: «Что вы всё эти басы слушаете? Они потом у вас пол-игры в ушках долбят. Поставьте спокойную музыку». С тех пор я перед игрой музыку не слушаю. Заметил, что если ставишь какую-то супермотивационную песню, то тебя трясёт и всё только хуже. А так с МЧМ запомнился финал. Серёга Толчинский говорил, что ему первый матч на новой арене в Омске напомнил ту игру с Канадой. Мне тоже. Мы выходим на здоровенную арену, все в красном, все болеют против тебя…

И у «Авангарда» форма очень похожа на форму сборной Канады. Флешбэки, один в один. У омского клуба шикарная арена, ничего не скажешь. Жду, когда и в Новосибирске достроят стадион. Хочется застать матч-открытие», — сказал Шаров в интервью сайту КХЛ.

Александр Шаров выигрывал серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2015 года, когда сборная России уступила в финале сборной Канады 4:5.