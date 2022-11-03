КХЛ определила топ-10 лучших буллитов в истории лиги

Континентальная хоккейная лига на своём сайте определила топ-10 лучших буллитов в истории лиги.

«Рейтинг открывает Микс Индрашис – выступая за «Витязь», он с помощью шикарной паузы выманил голкипера из ворот и принёс победу своей команде в послематчевой серии. Крис Верстиг из «Авангарда» обыграл вратаря за счёт быстроты рук и залетел на девятую строчку хит-парада. Войтек Вольски времён выступления за «Торпедо» изящно разобрался и завёл шайбу в ворота одной рукой – восьмое место! На седьмом – всё тот же Вольски, который, выступая за «Куньлунь Ред Стар», закосплеил свой же буллит, что расположился строчкой ниже. Ещё один подобный финт – на шестой позиции: это уже московский армеец Михаил Григоренко, но технический приём почти тот же.



Пятое место – у минского динамовца Андрея Степанова: он столько раз переложил шайбу с удобной руки на неудобную и обратно, что у вратаря, кажется, закружилась голова. Колби Дженовей из «Медвешчака» выдал красоту благодаря классному катанию и шикарной работе рук – четвёртое место! Тройку лучших открывает Владимир Ткачёв, выступавший в СКА, – после его финта шайба издевательски заползла в чужие ворота. Никлас Бергфорс из «Адмирала» придумал спинораму во время исполнения буллита, это решение помогло ему запрыгнуть на вторую строчку рейтинга. Догадаться, кто же стал первым, было несложно – Павел Дацюк, он же Волшебник, и его шедевральный бросок из-за двух ног: лучший буллит в истории КХЛ!» — указано в сообщении на сайте КХЛ.