Журналист The Athletic удивлён быстрой адаптации россиянина Георгиева в «Колорадо»

Авторитетное издание The Athletic составило список главных неожиданностей октября относительно каждой команды. Журналист Петер Бауф в этом контексте отметил уверенный старт российского голкипера Александра Георгиева в составе обладателей Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш».

«Александр Георгиев быстро адаптировался. У каждого из двух последних первых вратарей «Колорадо» — Филиппа Грубауэра и Дарси Кемпера — был период адаптации, когда они пришли в клуб. Георгиев, приобретённый в результате обмена в прошлом межсезонье, с самого начала выглядел комфортно, особенно когда совершил 44 сейва с «Рейнджерс» — его бывшим клубом. По данным Evolving Hockey, он спас команду от пяти лишних голов, чем ожидалось, и он отразил 92,1% бросков в пяти матчах, которые провёл в старте. Это обнадёживающий знак для «Эвеланш», который выменял Георгиева, несмотря на то что у него не было опыта в качестве первого номера», — приводит слова Бауфа The Athletic.