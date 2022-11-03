Александр Радулов попал в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом»

Сегодня, 3 ноября, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в рамках «зелёного дерби». Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Отметим, что в составе казанской команды участие во встрече примет бывший нападающий уфимцев Александр Радулов.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Евсеев — Войнов, Галиев — Шипачёв — Радулов;

Хенкель — Токранов, Кагарлицкий — Семёнов — Петров;

Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Воронков;

Юдин, Галимов — Бурмистров — Зарипов; Быков.

«Салават Юлаев»:

Ежов (Кареев);

Мёрфи — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевски — Кулёмин;

Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелёв;

Бирюков — Цулыгин, Башкиров — Алалыкин — Пустозёров;

Панин — Антипин, Бочаров — Картаев — Санников.