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Александр Радулов попал в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом»

Александр Радулов попал в состав «Ак Барса» на «зелёное дерби» с «Салаватом»
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Сегодня, 3 ноября, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в рамках «зелёного дерби». Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Отметим, что в составе казанской команды участие во встрече примет бывший нападающий уфимцев Александр Радулов.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Евсеев — Войнов, Галиев — Шипачёв — Радулов;
Хенкель — Токранов, Кагарлицкий — Семёнов — Петров;
Лямкин — Адамчук, Дыняк — Сафонов — Воронков;
Юдин, Галимов — Бурмистров — Зарипов; Быков.

«Салават Юлаев»:

Ежов (Кареев);
Мёрфи — Мухамадуллин, Дроздов — Хмелевски — Кулёмин;
Науменков — Коледов, Сучков — Кадейкин — Шмелёв;
Бирюков — Цулыгин, Башкиров — Алалыкин — Пустозёров;
Панин — Антипин, Бочаров — Картаев — Санников.

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