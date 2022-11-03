Тренер «Сибири» швырнул бутылку и показал неприличный жест после удаления в овертайме

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов эмоционально отреагировал на удаление нападающего клуба Антона Шенфельда в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».

Хоккеист новосибирцев в борьбе за шайбу зацепил клюшкой шлем форварда омичей Рида Буше. Судьи посчитали это игрой высоко поднятой клюшкой и удалили Шенфельда. Мартемьянов, будучи недовольным таким решением, сначала на эмоциях бросил бутылку с водой. После этого Мартемьянов показал неприличный жест.

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Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).