Стали известны партнёры Овечкина по звену в преддверии матча с «Детройтом»

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщила журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин в первом звене сыграет с Евгением Кузнецовым и Конором Шири.

Тройки нападения:

Овечкин — Кузнецов — Шири;

Юханссон — Строум — Манта;

Макмайкл — Эллер — Протас;

Снивли — Дауд — Хэтэуэй.

Пары защитников:

Орлов — ван Римсдайк;

Фехервари — Дженсен;

Густафссон — Ирвин.

Отметим, что «Вашингтон» находится в непростом положении из-за ряда травмированных игроков. У клуба семь таких хоккеистов. «Столичные» в 11 встречах нового сезона набрали 12 очков. Команда располагается на девятом месте в Восточной конференции, уступая идущей восьмой «Филадельфии Флайерз» лишь по дополнительным показателям.