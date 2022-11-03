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Стали известны партнёры Овечкина по звену в преддверии матча с «Детройтом»

Стали известны партнёры Овечкина по звену в преддверии матча с «Детройтом»
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Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщила журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин в первом звене сыграет с Евгением Кузнецовым и Конором Шири.

Тройки нападения:

Овечкин — Кузнецов — Шири;
Юханссон — Строум — Манта;
Макмайкл — Эллер — Протас;
Снивли — Дауд — Хэтэуэй.

Пары защитников:

Орлов — ван Римсдайк;
Фехервари — Дженсен;
Густафссон — Ирвин.

Отметим, что «Вашингтон» находится в непростом положении из-за ряда травмированных игроков. У клуба семь таких хоккеистов. «Столичные» в 11 встречах нового сезона набрали 12 очков. Команда располагается на девятом месте в Восточной конференции, уступая идущей восьмой «Филадельфии Флайерз» лишь по дополнительным показателям.

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