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«Вашингтон» — лидер НХЛ по числу травмированных хоккеистов

«Вашингтон» — лидер НХЛ по числу травмированных хоккеистов
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«Вашингтон Кэпиталз» лидирует в Национальной хоккейной лиге по числу травмированных игроков, сообщает CBS Sports.

У «столичных» в списке травмированных находится аж семь хоккеистов. В их число входят нападающие Никлас Бекстрём (до января 2023 года), Том Уилсон (до декабря), Карл Хагелин (до середины ноября), Коннор Браун (до мая 2023 года), Ти Джей Оши (до начала ноября), Бек Маленстин (до начала ноября), а также защитник Джон Карлсон (до начала ноября).

По шесть травмированных игроков есть у нескольких клубов: «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфии Флайерз», «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз».

Отметим, что «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции. «Столичные» набрали 12 очков в 11 матчах.

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