Ларионов пропустит матч с «Локомотивом» из-за церемонии к 25-летию Кубка Стэнли «Детройта»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пропустит матч с «Локомотивом» из-за торжественной церемонии, посвящённой 25-летию завоевания клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз» Кубка Стэнли. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале нижегородцев.

«Празднования состоятся в Детройте в предстоящие выходные и соберут под своими знамёнами самых легендарных игроков в истории клуба, сделавших город поистине хоккейным. Главный тренер нашей команды является одним из самых знаковых хоккеистов в истории «Ред Уингз». Вместе с клубом он трижды поднимал над головой Кубок Стэнли и был внесён в Зал хоккейной славы. Отрадно, что на таком почётном мероприятии Игорь Николаевич будет представлять в том числе цвета «Торпедо» и КХЛ.



Добавим, что 5 ноября, на время отсутствия Игоря Ларионова на тренерской скамейке, его обязанности будет исполнять Михаил Васильев. Желаем представителям нашего тренерского штаба успехов по обе стороны океана в этот день!» — говорится в сообщении.

Отметим, что встреча с «Локомотивом» состоится 5 ноября. «Торпедо» примет железнодорожников на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало матча запланировано на 13:00 мск.