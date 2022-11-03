«Авангард» шуткой отреагировал на то, что Буше забивает «Сибири» в каждом матче
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Пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале шуткой отреагировала на успешную игру нападающего Рида Буше в матчах с «Сибирью». Сегодня, 3 ноября, американский форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, поучаствовав во всех голах омичей во встрече. Кроме того, Буше в овертайме заработал удаление, которое привело к победной шайбе «ястребов».
Всего американский нападающий забил 10 голов в восьми матчах с новосибирской командой.
Напомним, сегодня, 3 ноября, в Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
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