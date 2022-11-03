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«Знаете, когда трясло? И тогда не трясло. Были времена, на Олимпиаде». Знарок — о буллитах

«Знаете, когда трясло? И тогда не трясло. Были времена, на Олимпиаде». Знарок — о буллитах
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после победы в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым».

«Перед буллитной серией спросил у тренера вратарей, как Ежов играет на буллитах. При подготовке к играм он просматривает все моменты, в том числе буллиты. Радулов в Екатеринбурге не вышел на буллиты, потому что честно сказал, что не уверен. Когда любому игроку предлагаешь бить буллит, он честно скажет, если не уверен. Сегодня было видно, что Радулов готов бить буллит.

Я в любом матче чувствую ответственность. Трясло ли меня сегодня по-особенному? Ха-ха-ха. Знаете, когда меня трясло? И тогда не трясло. Были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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