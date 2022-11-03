Знарок рассказал, что Билялетдинов делает в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после победы в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым».

«Билялетдинов находится рядом с нами, особенно в этот момент. Да при чём тут влияние? Где-то он подсказывает, это опытный тренер. Естественно, мы прислушиваемся к этому», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Зинэтула Билялетдинов сейчас занимает в «Ак Барсе» пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.