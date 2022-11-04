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Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1286 матчах, в которых записал в свой актив 786 голов и сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».

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