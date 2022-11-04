Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.
Таким образом, Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1286 матчах, в которых записал в свой актив 786 голов и сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
03:28
-
03:26
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:44
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:06
-
22:03
-
21:56
-
21:39
-
21:24
-
21:15
-
20:56
-
20:49
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:11
-
19:59
-
19:56
-
19:49
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:20
-
18:58
-
18:43
-
18:42
-
18:13
-
17:55
-
17:36
-
17:20
Партнерский контент