Александр Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин забил шестой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1286 матчах, в которых записал в свой актив 786 голов и сделал 634 результативные передачи при коэффициенте полезности «+75».