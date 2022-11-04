Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Овечкина и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от третьего поражения подряд в НХЛ

Гол Овечкина и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от третьего поражения подряд в НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

За «Детройт» забил Лукас Рэймонд, Эндрю Копп и Дилан Ларкин.

За «Вашингтон» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Детройт» одержал вторую победу за последние три матча. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» встретится с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 5 и 6 ноября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Кузнецов) – 27:11 (5x5)   1:1 Рэймонд (Кубалик, Перрон) – 34:58 (5x4)   2:1 Копп (Эрни, Ларкин) – 56:10 (5x5)   3:1 Ларкин (Копп, Расмуссен) – 59:32 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022