Гол Овечкина и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от третьего поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
За «Детройт» забил Лукас Рэймонд, Эндрю Копп и Дилан Ларкин.
За «Вашингтон» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Детройт» одержал вторую победу за последние три матча. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Детройт» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» встретится с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 5 и 6 ноября соответственно.
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