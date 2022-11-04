«Детройт» отметил 25-летие победы в Кубке Стэнли с участием Ларионова и Константинова

«Детройт Ред Уингз» перед началом очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду «Литтл Сизарс-арены» провёл церемонию, посвящённую 25-летию завоевания Кубка Стэнли сезона-1996/1997.
В торжественном мероприятии поучаствовали россияне Игорь Ларионов (ныне – главный тренер нижегородского «Торпедо») и Владимир Константинов, выступавшие тогда за «Детройт». Все причастные к победе вышли в центр льда на красной дорожке и сделали общее фото с трофеем.
ВИДЕО.
В финальной серии Кубка Стэнли в 1997 году «Детройт» выиграл четыре матча подряд у «Филадельфии Флайерз». Команда одержала победы со счётом 4:2, 4:2, 6:1 и 2:1. Тремя шайбами в этих матчах в числе прочих отметился россиянин Сергей Фёдоров, а результативные передачи отдавали Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и тот же Фёдоров.
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