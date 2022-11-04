Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» отметил 25-летие победы в Кубке Стэнли с участием Ларионова и Константинова

«Детройт» отметил 25-летие победы в Кубке Стэнли с участием Ларионова и Константинова
Комментарии

«Детройт Ред Уингз» перед началом очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду «Литтл Сизарс-арены» провёл церемонию, посвящённую 25-летию завоевания Кубка Стэнли сезона-1996/1997.

В торжественном мероприятии поучаствовали россияне Игорь Ларионов (ныне – главный тренер нижегородского «Торпедо») и Владимир Константинов, выступавшие тогда за «Детройт». Все причастные к победе вышли в центр льда на красной дорожке и сделали общее фото с трофеем.

ВИДЕО.

В финальной серии Кубка Стэнли в 1997 году «Детройт» выиграл четыре матча подряд у «Филадельфии Флайерз». Команда одержала победы со счётом 4:2, 4:2, 6:1 и 2:1. Тремя шайбами в этих матчах в числе прочих отметился россиянин Сергей Фёдоров, а результативные передачи отдавали Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и тот же Фёдоров.

Новость по теме
Ларионов пропустит матч с «Локомотивом» из-за церемонии к 25-летию Кубка Стэнли «Детройта»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022