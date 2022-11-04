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52 сейва Василевского и гол Кучерова не спасли «Тампу» от поражения от «Каролины»

52 сейва Василевского и гол Кучерова не спасли «Тампу» от поражения от «Каролины»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе «молний» отличились Росс Колтон, Ник Пол и Никита Кучеров, а за «Харрикейнз» забрасывали Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брэди Шей. В серии штрафных бросков оказались сильнее игроки «Каролины» благодаря реализованным попыткам Теуво Терявяйнена и Себастьяна Ахо.

29-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 24 минуты 31 секунду и отметился пятой заброшенной шайбой в сезоне (5+11) при показателе полезности «-1». Его партнёр по команде и соотечественник Владислав Наместников за 17.10 на льду результативными действиями не отметился. У ещё одного российского представителя «Лайтнинг» Михаила Сергачёва – голевой пас.

У форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова – также голевая передача при показателе полезности «-1». В его активе уже 11 (8+3) очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 52 из 55 бросков, а его визави из «Каролины» Фредерик Андерсен – 23 из 26.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Штястны) – 08:29 (5x5)   1:1 Колтон (Сергачёв, Хагель) – 25:50 (5x4)   2:1 Пол (Стэмкос) – 29:19 (5x5)   2:2 Нечас (Бёрнс, Свечников) – 34:01 (5x4)   3:2 Кучеров (Киллорн, Пойнт) – 39:00 (5x3)   3:3 Шей (Ахо) – 53:34 (4x5)   3:4 Ахо – 65:00 (ПБ)
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